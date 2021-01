Lombardia, al via la nuova giunta. Moratti assessora al Welfare: «Faremo di tutto per migliorare il piano vaccini» – Il video (Di sabato 9 gennaio 2021) «Il piano vaccini prosegue nei tempi e Faremo di tutto per migliorare». Letizia Moratti si presenta così alla conferenza stampa organizzata per presentare la nuova giunta con il presidente della Lombardia Attilio Fontana e i neoassessori Guido Guidesi e Alessandra Locatelli che andranno a sostituire Silvia Piani, Martina Cambiaghi e Giulio Gallera. Moratti – d’ora in avanti vicepresidente della Regione e assessora al Welfare – si è associata ai ringraziamenti di Fontana ai suoi predecessori e ha espresso la sua solidarietà nei confronti di Gallera «perché si è trovato a gestire una pandemia a cui nessuno era preparato, né in Lombardia né in nessun’altra regione». I ... Leggi su open.online (Di sabato 9 gennaio 2021) «Ilprosegue nei tempi ediper». Letiziasi presenta così alla conferenza stampa organizzata per presentare lacon il presidente dellaAttilio Fontana e i neoassessori Guido Guidesi e Alessandra Locatelli che andranno a sostituire Silvia Piani, Martina Cambiaghi e Giulio Gallera.– d’ora in avanti vicepresidente della Regione eal– si è associata ai ringraziamenti di Fontana ai suoi predecessori e ha espresso la sua solidarietà nei confronti di Gallera «perché si è trovato a gestire una pandemia a cui nessuno era preparato, né inné in nessun’altra regione». I ...

alexbarbera : L’ottimo Fabio Poletti ha chiesto all’assessore Giulio Gallera del perché la Lombardia ha usato solo il 3 per cento… - petergomezblog : Vaccini anti-Covid in Italia, la situazione: in un giorno 60mila dosi somministrate, quasi raggiunta quota 180mila.… - TgLa7 : #Lombardia, fonti: rimpasto a metà gennaio, fuori #Gallera. Il via libera sarebbe arrivato anche dal presidente del… - GriecoMonica : RT @Surfiniae: Bravissimi ???????????????????????????? @Mov5Stelle #Lombardia “Si scrive Moratti ma si legge Formigoni”: la protesta del M5s sotto Pala… - viagrazie : Zona arancione in Veneto, Lombardia e Emilia Romagna. Quando le 5 regioni cambiano colore -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia via Al via i saldi invernali in Lombardia, a Milano code fuori dal negozio Louis Vuitton – Video Il Fatto Quotidiano Cosenza, tamponi alla ripresa. Baez e Schiavi da valutare

Riprende il percorso del Cosenza verso il Monza. Tutti gli elementi della rosa sono in città e inizieranno a lavorare per la rimonta.

Il 2021 di Nibali è iniziato sulle strade lariane. «Per il freddo mi sono vestito come un palombaro»

«Mi sono dovuto vestire in modalità palombaro. Sono passato dal sole della Sicilia al freddo di Como e del Bisbino». Primo allenamento 2021 sulle strade del Lario per Vincenzo Nibali, il campione di c ...

Riprende il percorso del Cosenza verso il Monza. Tutti gli elementi della rosa sono in città e inizieranno a lavorare per la rimonta.«Mi sono dovuto vestire in modalità palombaro. Sono passato dal sole della Sicilia al freddo di Como e del Bisbino». Primo allenamento 2021 sulle strade del Lario per Vincenzo Nibali, il campione di c ...