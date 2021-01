Lo ' sciamano Qanon' di Capitol Hill Jake Angeli è stato arrestato

(Di sabato 9 gennaio 2021) Stanno proseguendo gli arresti dopo l'assalto fascista adi mercoledì. Dopo l'uomo che eraimmortalato con il leggìo, arreoggi in Florida, anche, l'uomo vestito da ...

MediasetTgcom24 : Usa, arrestato Jake Angeli: lo 'sciamano' di QAnon che ha guidato l'assalto al Congresso - Corriere : Ecco chi è lo Sciamano di QAnon, ha guidato l’assalto al Congresso - RaiNews : Angeli farebbe parte dell'organizzazione di estrema destra QAnon ed è un volto noto nei 'teatri' della furia trumpi… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : sciamano Qanon

Stanno proseguendo gli arresti dopo l’assalto fascista a Capitol Hill di mercoledì. Dopo l’uomo che era stato immortalato con il leggìo, arrestato oggi in Florida, anche Jake Angeli, l'uomo vestito da ...L'assedio dell'Epifania a Capitol Hill, guai seri per lo sciamano: per Jake Angeli finisce male, l'uomo è stato arrestato poco fa.