LIVE VOLLEY – Casalmaggiore-Scandicci 1-2 18-25; 25-17; 22-25; 0-0 | Serie A1 Femminile 2020 2021 | PUNTEGGIO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 9 gennaio 2021) VBC Èpiùe Savino Del Benesi sfidano nel match valido per la quinta giornata di ritorno dellaA1torna sul campo di casa dopo la sconfitta rimediata da Novara nel turno infrasettimanale per sfidare unache vuole avvicinarsi alle prime tre posizioni della classifica. L’appuntamento è per sabato 9 gennaio alle ore 21:00. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICAA1IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIOTTESIMA ...