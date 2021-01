LIVE Trento-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: in palio punti pesanti per la Final Eight di Coppa Italia (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-5 Weems liberato in angolo: tripla a bersaglio. 8-2 Palleggio, arresto e tiro per Maye. 6-2 Grande accelerazione di Browne che trova la retina con l’aiuto del vetro. 4-2 Super assist di Markovic, Weems ringrazia e firma i primi due punti della Virtus. 4-0 Confusionario attacco di Williams, che però trova la tabellata vincente. 2-0 2/2 di Martin in lunetta. Martin gioca alle spalle a canestro contro Teodosic e si guadagna due liberi. INIZIO MATCH 19.59 QUINTETTO Trento – Browne, Morgan, Martin, Maye, Williams. 19.58 QUINTETTO Virtus – Markovic, Teodosic, Weems, Ricci, Gamble. 19.54 In casa Virtus l’osservato speciale sarà ancora una volta Marco Belinelli, che sta pian piano entrando nei meccanismi di gioco di coach Djordjevic; ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-5 Weems liberato in angolo: tripla a bersaglio. 8-2 Palleggio, arresto e tiro per Maye. 6-2 Grande accelerazione di Browne che trova la retina con l’aiuto del vetro. 4-2 Super assist di Markovic, Weems ringrazia e firma i primi duedella. 4-0 Confusionario attacco di Williams, che però trova la tabellata vincente. 2-0 2/2 di Martin in lunetta. Martin gioca alle spalle a canestro contro Teodosic e si guadagna due liberi. INIZIO MATCH 19.59 QUINTETTO– Browne, Morgan, Martin, Maye, Williams. 19.58 QUINTETTO– Markovic, Teodosic, Weems, Ricci, Gamble. 19.54 In casal’osservato speciale sarà ancora una volta Marco Belinelli, che sta pian piano entrando nei meccanismi di gioco di coach Djordjevic; ...

