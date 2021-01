LIVE Trento-Virtus Bologna | Serie A basket in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valido per la quindicesima giornata dellaA 2020-2021 di. Sfida interessante in Trentino tra due squadre a caccia di punti preziosi in campionato prima di ricominciare il cammino in EuroCup con l’inizio delle Top 16. La, dopo aver concluso il 2020 con la bella vittoria interna contro Pesaro e aver così staccato il pass per le Final Eight di Coppa Italia, va a caccia di continuità per guadagnare ulteriore terreno in classifica. L’osservato speciale sarà ancora una volta Marco Belinelli, che sta pian piano entrando nei ...