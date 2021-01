LIVE Trento-Virtus Bologna 85-92, Serie A basket in DIRETTA: Teodosic trascina le V Nere al successo (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.48 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie e buon proseguimento di serata! 21.47 L’MVP del match è Milos Teodosic, che chiude con una doppia doppia da 14 punti e 11 assist. Bene anche Kyle Weems e Marco Belinelli, autori rispettivamente di 17 e 15 punti. In casa Dolomiti Energia il top scorer è JaCorey Williams con 18 punti. 21.45 Vittoria in trasferta per la Virtus Bologna, che passa a Trento per 85-92 e mette pressione a Sassari per il terzo posto. Partita che, a dispetto del risultato finale, non è parsa quasi mai in discussione: da apprezzare, però, lo spirito degli indomiti padroni di casa, che con questo ko vedono lontanissime le Final Eight di Coppa Italia. FINALE: ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.48 La nostratermina qui. Grazie e buon proseguimento di serata! 21.47 L’MVP del match è Milos, che chiude con una doppia doppia da 14 punti e 11 assist. Bene anche Kyle Weems e Marco Belinelli, autori rispettivamente di 17 e 15 punti. In casa Dolomiti Energia il top scorer è JaCorey Williams con 18 punti. 21.45 Vittoria in trasferta per la, che passa aper 85-92 e mette pressione a Sassari per il terzo posto. Partita che, a dispetto del risultato finale, non è parsa quasi mai in discussione: da apprezzare, però, lo spirito degli indomiti padroni di casa, che con questo ko vedono lontanissime le Final Eight di Coppa Italia. FINALE: ...

