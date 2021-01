LIVE Trento-Virtus Bologna 39-48 | Serie A basket in DIRETTA | emiliani avanti a fine primo tempo | bene Belinelli

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.48 Ci prendiamo una breve pausa per l’intervallo. Ci ritroviamo qui per l’inizio della ripresa. 20.47 Buonper la, che lo chiudeper 39-48. Protagonisti Kyle Weems e Marco, autori rispettivamente di 13 e 9 punti, mentre Milos Teodosic è già a quota 8 assist. In casail top scorer è Gary Browne (11 punti).39-48 39-48 Altro assist per Teodosic, segna ancora Weems. 39-46 1/2 ai liberi per Williams. 38-46 Assist di Teodosic, schiaccia Gamble! 38-44 Il canestro di Williams ferma il parziale bolognese di ...