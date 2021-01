LIVE Teramo-Avellino | le formazioni ufficiali

(Di sabato 9 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’sfida ilnella prima sfida del 2021. La truppa di Piero Braglia vuole cominciare al meglio il nuovo anno cancellando le ultime prove stagionali del mese di dicembre. Le(4-2-3-1): Lewandowski; Tentardini, Ferreira, Diakitè, Trasciani; Arrigoni, Viero; Ilari, Bombagi, Santoro; Pinzauti. A disp.: D’Egidio, Mungo, Cappa, Di Francesco, Celentano, Birligea, Di Matteo, Bunino, Iotti, Gerbi. All.: Paci.(4-4-2): Forte; Ciancio, Miceli, Rocchi, L. Silvestri; Adamo, Aloi, D’Angelo, Tito; Bernardotto, Fella. A disp.: Pane, Rizzo, Santaniello, Dossena, Errico, Carriero, Baraye. All.: Braglia. Arbitro: Adalberto Fiero di Pistoia. Assistenti: Paolo Laudato di Taranto, ...

Fantacalciok : Serie B, Teramo – Avellino: diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Serie B, Teramo – Avellino: diretta live, risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Teramo

anteprima24.it

0' - Formazioni ufficiali. C'è Rocchi dal primo minuto nell'Avellino, in attacco Bernardotto preferito a Fella. Possibile 4-4-2, con Carriero e Baraye inizialmente in ...Risultati Serie C: diretta gol live score delle partite, anticipi della 17^ giornata. Le classifiche aggiornate dei gironi A, B e C, oggi 9 gennaio 2021.