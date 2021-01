LIVE Sport Invernali, DIRETTA 9 gennaio: DIRETTA: Fischnaller in lotta per il podio nello slittino! Ottimo inizio per Federico Pellegrino (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI ST. ANTON DALLE 11.45 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 LA DIRETTA LIVE DEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO A SIGULDA DALLE 10.30 LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT DEL TOUR DE SKI ALLE 10.30 E 13.05 LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 12.45 LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.45 LA DIRETTA LIVE DEL PGS DI SNOWBOARD DALLE 14.15 Il programma e ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI ST. ANTON DALLE 11.45 LADEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 LADEL SINGOLO MASCHILE DI SLITTINO A SIGULDA DALLE 10.30 LADELLA SPRINT DEL TOUR DE SKI ALLE 10.30 E 13.05 LADELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 12.45 LADELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.45 LADEL PGS DI SNOWBOARD DALLE 14.15 Il programma e ...

Eurosport_IT : UN SABATO COI FIOCCHI ?????? Tanti oggi gli appuntamenti con gli sport invernali da seguire LIVE su… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Discesa St. Anton in DIRETTA: tutto pronto per la gara, le italiane vogliono stupire! #goggia… - mow_mag : La 12 Ore del Golfo è LIVE ora! Seguitela qui ?? - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da St. Anton per la terza discesa stagionale: Goggia e le azzurre all'attacco per un grande risultato #FISAlpine #Alpi… - neveitalia : LIVE da St. Anton per la terza discesa stagionale: Goggia e le azzurre all'attacco per un grande risultato… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sport LIVE Sport Invernali, DIRETTA 9 gennaio: si comincia con Adelboden e Federico Pellegrino OA Sport LIVE da Oberhof: Eckhoff apre l’Inseguimento femminile, Wierer parte da lontano

Alle 12:45 la partenza, con la norvegese davanti a tutte e buon margine sulle inseguitrici. L’azzurra dovrà rimontare dalle retrovie. Per l’Italia ci sarà anche Irene Lardschneider, che ha nel mirino ...

Diretta discesa St Anton/ Streaming video Rai: in pista, via alla gara!

Diretta discesa St Anton streaming video Rai oggi sabato 9 gennaio: orario e risultato live della gara valida per la Coppa del Mondo di sci femminile.

Alle 12:45 la partenza, con la norvegese davanti a tutte e buon margine sulle inseguitrici. L’azzurra dovrà rimontare dalle retrovie. Per l’Italia ci sarà anche Irene Lardschneider, che ha nel mirino ...Diretta discesa St Anton streaming video Rai oggi sabato 9 gennaio: orario e risultato live della gara valida per la Coppa del Mondo di sci femminile.