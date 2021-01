LIVE Snowboard | PGS Scuol in DIRETTA | si comincia! L’Italia si affida a Nadya Ochner e Edwin Coratti

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 TABELLONE MASCHILE DEGLI 1/8 DI FINALE CAVIEZEL Dario vs. AUNER Arvid KOSIR Zan vs. NOWACZYK Michal JURITZ Aron vs. GALMARINI Nevin PAYER Alexander vs. MASTNAK Tim LOGINOV Dmitry vs. SLUEV Igorvs. KARL Benjamin BAUMEISTER Stefan vs. WILD Vic LEE Sangho vs. PROMMEGGER Andreas 14.05 TABELLONE FEMMINILE DEGLI 1/8 DI FINALEvs. JOERG Selina LANGENHORST Carolin vs. ZOGG Julie HOCHREITER Melanie vs. JENNY Ladina ULBING Daniela vs. NADYRSHINA Sofia SCHOEFFMANN Sabine vs. HOFMEISTER Ramona KUMMER Patrizia vs. DUJMOVITS Julia MIKI Tsubaki vs. RIEGLER Claudia KEISER Jessica vs. LOCH Cheyenne 14.00 Fra un quarto d’ora si comincia col tabellone femminile, dalle 14.30 invece sarà la volta della competizione al maschile. 13.55 ...