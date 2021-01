LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden in DIRETTA: bis di Pinturault, ottimo 6° De Aliprandini (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI TOMMY FORD LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI ST. ANTON DALLE 11.45 14.22 Pinturault ha rifilato 1?26 a Zubcic e 1?65 a Meillard: poco da aggiungere. 4° Odermatt a 1?67, 5° Kilde a 1?69. 6° un bravo Luca De Aliprandini a 2?06. L’azzurro ha recuperato 4 posizioni nella seconda manche, non si poteva pretendere di più. 14.20 Alexis Pinturault ha conquistato la seconda vittoria in due giorni ad Adelboden. Al momento in Gigante non ha rivali, è il grande favorito anche per i Mondiali di Cortina. I 200 punti incassati in due giorni appaiono come una seria ipoteca per la Coppa del Mondo generale. E’ l’anno della Francia. 14.19 Meillard salva il podio. E’ terzo a 1?65! ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI TOMMY FORD LADELLA DISCESA DI ST. ANTON DALLE 11.45 14.22ha rifilato 1?26 a Zubcic e 1?65 a Meillard: poco da aggiungere. 4° Odermatt a 1?67, 5° Kilde a 1?69. 6° un bravo Luca Dea 2?06. L’azzurro ha recuperato 4 posizioni nella seconda manche, non si poteva pretendere di più. 14.20 Alexisha conquistato la seconda vittoria in due giorni ad. Al momento innon ha rivali, è il grande favorito anche per i Mondiali di Cortina. I 200 punti incassati in due giorni appaiono come una seria ipoteca per la Coppa del Mondo generale. E’ l’anno della Francia. 14.19 Meillard salva il podio. E’ terzo a 1?65! ...

