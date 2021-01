LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2021 in DIRETTA: Meillard stupisce, 10° De Aliprandini, Ford sta bene dopo la caduta. Alle 13.30 la seconda manche (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA BRUTTA caduta DI TOMMY Ford LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI ST. ANTON DAlle 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DI Adelboden E ST. ANTON 12.10 Giovanni Franzoni inizia con 89 centesimi di ritardo in vetta, ma crolla nel tratto centrale dopo lascia quasi 3 secondi, per cui conclude in 38a posizione a 4.89. 12.09 In attesa degli ultimi due azzurri, confermiamo che Loic Meillard ha chiuso al comando la prima manche del Gigante di Adelboden con 30 centesimi su Pinturault e 70 su Odermatt. Quarto Aamodt Kilde a 98, quinto Zubcic a 1.02, sesto Favrot a 1.40, settimo Leitinger a 1.47, ottavo Caviezel a 1.49, nono Murisier a ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL VIDEO DELLA BRUTTADI TOMMYLADELLA DISCESA DI ST. ANTON D11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DIE ST. ANTON 12.10 Giovanni Franzoni inizia con 89 centesimi di ritardo in vetta, ma crolla nel tratto centralelascia quasi 3 secondi, per cui conclude in 38a posizione a 4.89. 12.09 In attesa degli ultimi due azzurri, confermiamo che Loicha chiuso al comando la primadeldicon 30 centesimi su Pinturault e 70 su Odermatt. Quarto Aamodt Kilde a 98, quinto Zubcic a 1.02, sesto Favrot a 1.40, settimo Leitinger a 1.47, ottavo Caviezel a 1.49, nono Murisier a ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa St. Anton in DIRETTA: tutto pronto per la gara le italiane vogliono stupire! - #alpino… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ della discesa libera #StAnton 2021 #scialpinofemminile - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Discesa St. Anton in DIRETTA: tutto pronto per la gara, le italiane vogliono stupire! #goggia… - Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom gigante #Adelboden II #scialpinomaschile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2021 in DIRETTA: Pinturault per il bis, De Aliprandini cerca il riscatto -