LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2021 in DIRETTA: Meillard al comando su Pinturault, bene De Aliprandini (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI TOMMY FORD LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI ST. ANTON DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DI Adelboden E ST. ANTON 11.21 Ottimi gli svizzeri. Gino Caviezel è quinto a 1?49. Oggi a De Aliprandini sono mancati davvero quei 2-3 decimi per disputare un’ottima prova. Ma c’è ancora la seconda manche per provarci. 11.19 Lo svizzero Murisier si disimpegna bene sul muro ed è quinto a 1?51, il distacco che ci saremmo augurati accusasse De Aliprandini, che ora è sesto a 1?78. 11.17 De Aliprandini bene per i primi due intermedi, poi sbaglia sulla stradina ed anche sul muro è troppo prudente. Al momento è quinto a 1?78, comunque una prestazione ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI TOMMY FORD LADELLA DISCESA DI ST. ANTON DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DIE ST. ANTON 11.21 Ottimi gli svizzeri. Gino Caviezel è quinto a 1?49. Oggi a Desono mancati davvero quei 2-3 decimi per disputare un’ottima prova. Ma c’è ancora la seconda manche per provarci. 11.19 Lo svizzero Murisier si disimpegnasul muro ed è quinto a 1?51, il distacco che ci saremmo augurati accusasse De, che ora è sesto a 1?78. 11.17 Deper i primi due intermedi, poi sbaglia sulla stradina ed anche sul muro è troppo prudente. Al momento è quinto a 1?78, comunque una prestazione ...

