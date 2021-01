LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2021 in DIRETTA: guida Meillard, paura per Ford. Discreto De Aliprandini (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI TOMMY Ford LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI ST. ANTON DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DI Adelboden E ST. ANTON 11.41 Lo slovacco Adam Zampa non va oltre la 14a posizione a 2.21, mentre il canadese Trevor Philp è 21° a 3.13. 11.39 Dopo i primi 22 è in testa lo svizzero Meillard con 0.30 su Pinturault, 0.70 su Odermatt e 0.98 su un coriaceo Kilde. 5° Zubcic a 1?02, 10° De Aliprandini a 1?78. 11.38 Fuori il francese Sarrazin. 11.37 Lo slovacco Zampa è 14° a 2?21. 11.36 Il francese Favrot è sesto a 1?40. De Aliprandini è 10° a 1?78. Ha pagato l’errore sulla stradina, anche sul muro non è stato impeccabile. 11.34 Il veterano americano Ted Ligety si conferma ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI TOMMYLADELLA DISCESA DI ST. ANTON DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DIE ST. ANTON 11.41 Lo slovacco Adam Zampa non va oltre la 14a posizione a 2.21, mentre il canadese Trevor Philp è 21° a 3.13. 11.39 Dopo i primi 22 è in testa lo svizzerocon 0.30 su Pinturault, 0.70 su Odermatt e 0.98 su un coriaceo Kilde. 5° Zubcic a 1?02, 10° Dea 1?78. 11.38 Fuori il francese Sarrazin. 11.37 Lo slovacco Zampa è 14° a 2?21. 11.36 Il francese Favrot è sesto a 1?40. Deè 10° a 1?78. Ha pagato l’errore sulla stradina, anche sul muro non è stato impeccabile. 11.34 Il veterano americano Ted Ligety si conferma ...

