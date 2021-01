LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2021 in DIRETTA: Feller sempre al comando, Tonetti quinto, ora arrivano i migliori! (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI TOMMY FORD LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI ST. ANTON DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DI Adelboden E ST. ANTON 13.51 Lo slovacco Adam Zampa deve gestire 62 centesimi su Feller, dimezza il suo vantaggio al primo intermedio, poi commette un grosso errore e finisce sotto. Prima del muro accusa 81 centesimi, e finisce mestamente decimo a 1.37! Al via il nostro Giovanni Borsotti! 13.49 Al momento Feller in vetta con 3 centesimi su Schwarz e 9 su Read. Quarto Faivre a 52, quinto Tonetti con 57. 13.48 Il francese Mathieu Faivre dimezza il suo margine su Feller già in avvio, quindi va sotto tra una sbavatura e l’altra. Il transalpino ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI TOMMY FORD LADELLA DISCESA DI ST. ANTON DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DIE ST. ANTON 13.51 Lo slovacco Adam Zampa deve gestire 62 centesimi su, dimezza il suo vantaggio al primo intermedio, poi commette un grosso errore e finisce sotto. Prima del muro accusa 81 centesimi, e finisce mestamente decimo a 1.37! Al via il nostro Giovanni Borsotti! 13.49 Al momentoin vetta con 3 centesimi su Schwarz e 9 su Read. Quarto Faivre a 52,con 57. 13.48 Il francese Mathieu Faivre dimezza il suo margine sugià in avvio, quindi va sotto tra una sbavatura e l’altra. Il trans...

