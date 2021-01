LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2021 in DIRETTA: ansia per Tommy Ford, ha perso conoscenza (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI Tommy Ford LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI ST. ANTON DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DI Adelboden E ST. ANTON 11.04 Il prossimo a partire, dopo un’interruzione di oltre mezz’ora, sarà il croato Filip Zubcic. Al momento non arriva ancora il “via libera” per la ripartenza. 11.03 Gli addetti stanno sistemando la pista, tra poco si ricomincerà. 11.01 Ecco il video della spaventosa caduta di Ford. Ha picchiato la testa sulla neve, un trauma facciale violento. Incrociamo le dita. IL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI Tommy Ford 10.58 Proprio in questo momento Ford viene caricato sull’elicottero. 10.57 Ford sta venendo ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DILADELLA DISCESA DI ST. ANTON DALLE 11.45 I PETTORALI DI PARTENZA DIE ST. ANTON 11.04 Il prossimo a partire, dopo un’interruzione di oltre mezz’ora, sarà il croato Filip Zubcic. Al momento non arriva ancora il “via libera” per la ripartenza. 11.03 Gli addetti stanno sistemando la pista, tra poco si ricomincerà. 11.01 Ecco il video della spaventosa caduta di. Ha picchiato la testa sulla neve, un trauma facciale violento. Incrociamo le dita. IL VIDEO DELLA BRUTTA CADUTA DI10.58 Proprio in questo momentoviene caricato sull’elicottero. 10.57sta venendo ...

Matt_Orlandi : LIVE scritto su @_SuperNews_ dello slalom gigante #Adelboden II #scialpinomaschile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2021 in DIRETTA: Pinturault per il bis, De Aliprandini cerca il riscatto - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI (LA2 o HbbTV, e streaming): ?????? 13h05 Sci di fondo: Tour de Ski dalla Val di Fiemme… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI (LA2 o HbbTV, e streaming): ?????? 10h30 Sci alpino: CdM da Adelboden Gigante maschile… - FLATEARTHCENTER : Webcam Live Cerreto Laghi (RE) - Vista Piste da Sci e Piazzale del Lago -