LIVE Sci alpino, Discesa St. Anton in DIRETTA: Sofia Goggia maestosa! Domina e allunga nella classifica di specialità (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DI ADELBODEN E ST. Anton 13.53 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della Discesa libera femminile di Coppa del Mondo di St. Anton e buon proseguimento di giornata. 13.47 Importantissimo successo di Sofia Goggia che allunga nettamente nella classifica di specialità e si porta in terza posizione nella classifica generale di Coppa del Mondo guidata ancora saldamente da Petra Vlhova. classifica COPPA DEL MONDO GENERALE 1 Petra Vlhova 637 punti 2 Michelle Gisin 498 3 Sofia ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DI ADELBODEN E ST.13.53 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni dellalibera femminile di Coppa del Mondo di St.e buon proseguimento di giornata. 13.47 Importantissimo successo dichenettamentedie si porta in terza posizionegenerale di Coppa del Mondo guidata ancora saldamente da Petra Vlhova.COPPA DEL MONDO GENERALE 1 Petra Vlhova 637 punti 2 Michelle Gisin 498 3...

