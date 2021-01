LIVE Milan-Torino | Serie A calcio in DIRETTA | il Diavolo vuole rialzarsi | Ibrahimovic e Calhanoglu convocati

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera a tutti e benvenuti allatestuale di, sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato diA. Prima di due sfide consecutive, le due squadre si riaffronteranno martedì 12 gennaio per gli ottavi di Coppa Italia: ilcogliere l’occasione per rimettere un po’ di distanza tra lei e le avversarie, trainate dai cugini dell’Inter a solo una lunghezza dai rossoneri; ilè invece alla ricerca di punti fondamentali perdal pantano delle zone basse di classifica. Con il ko al cospetto della Juventus, i rossoneri hanno visto interrompersi la striscia di 27 partite senza sconfitte. La squadra di ...