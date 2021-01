LIVE Milan-Torino 2-0, Serie A in DIRETTA: rigore annullato al Torino (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52? Intanto Tonali deve uscire addirittura in barella. Entra Diogo Dalot, con Calabria che si sposta a centrocampo 51? ANNLLATO IL rigore PER IL Torino! Maresca reputa il contatto non meritevole della massima punizione. 51? Maresca va a rivedere il filmato per essere certo dell’assegnazione del rigore. Verdi va a calciare, Tonali è dietro di lui e non interviene, vedendosi calciato il polpaccio. 50? CALCIO DI rigore PER IL Torino! Verdi entra in area e viene toccato dietro da Tonali, Maresca non ha dubbi! 49? Linetty mette dentro per Belotti, che prova a servire per il tocco di ritorno, troppo lungo 48? Prova a spingere Singo, poi il pallone arriva a Rincon, la sua conclusione viene ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? Intanto Tonali deve uscire addirittura in barella. Entra Diogo Dalot, con Calabria che si sposta a centrocampo 51? ANNLLATO ILPER IL! Maresca reputa il contatto non meritevole della massima punizione. 51? Maresca va a rivedere il filmato per essere certo dell’assegnazione del. Verdi va a calciare, Tonali è dietro di lui e non interviene, vedendosi calciato il polpaccio. 50? CALCIO DIPER IL! Verdi entra in area e viene toccato dietro da Tonali, Maresca non ha dubbi! 49? Linetty mette dentro per Belotti, che prova a servire per il tocco di ritorno, troppo lungo 48? Prova a spingere Singo, poi il pallone arriva a Rincon, la sua conclusione viene ...

