LIVE Milan-Torino 2-0 | Serie A in DIRETTA | Kessié raddoppia su rigore

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA44? Tre minuti di recupero 42? RODRIGUEZ! TRAVERSA! Fantastica traiettoria dello svizzero che scivola al momento dell’impatto, il pallone si stampa sull’incrocio dei pali! 41? Kjaer chiude Verdi all’ultimo! Grande invenzione di Belotti, il danese chiude il numero 24 all’ultimo secondo! Sul prosieguo dell’azione Romagnoli atterra Verdi al limite e si prende il giallo 40? Bella sfida in corsa tra Leao e Bremer, il portoghese sbraccia e commette fallo 38? Prova a dilagare ilcon Leao che va in fuga, cerca l’assistenza di Diaz ma lo spagnolo viene anticipato. 37? Ammonito Brahim Diaz per un fallo a centrocampo 36? 2-0! KESSIE’! Calcio diperfetto per l’ivoriano, che apre il piatto destro e spiazza Sirigu! 34? CALCIO DI! ...