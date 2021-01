LIVE Milan-Torino 2-0 | Serie A in DIRETTA | il Torino passa al 4-3-1-2

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA65? Subito buon guizzo di Murru che conquista una punizione interessante. Ammonito Diogo Dalot 63? Doppio cambio per il. Escono Izzo e Rodriguez, entrano Murru e Zaza. Il Toroal 4-3-1-2 tanto caro a Giampaolo 63? Ilprova a cambiare qualcosa: si scalda Zaza 62? Angolo ribattuto dalche riparte in contropiede: Calhanoglu mette un pallone delizioso per Kessié, anticipato un momento prima della conclusione. 61? Percussione di Singo sulla destra, gran duello con Kessié: arriva fino in fondo, poi il suo cross viene sporcato e mandato in angolo 59? Secondo cambio per il: esce Brahim Diaz, un po’ sofferente, dentro Hakan Calhanoglu 58? Altro fallo guadagnato da ...