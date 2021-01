LIVE Milan-Torino 2-0 | Serie A in DIRETTA | highlights e pagelle Rossoneri positivi

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI2-0 GLIDI2-0 Si chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata!: Donnarumma 6; Calabria 6,5, Kjaer 6, Romagnoli 6, Hernandez 6,5; Tonali 5,5 (Dalot 5,5), Kessié 7; Castillejo 6, Diaz 6,5 (Calhanoglu 6), Hauge 5,5 (Ibrahimovic SV); Leao 7 (Maldini SV) All. Pioli 7(3-5-2): Sirigu 6; Izzo 5,5 (Zaza 5), Bremer 5,5, Lyanco 5,5, Singo 6,5, Lukic 5, Rincon 5,5 (Segre 6), Gojak 5 (Linetty 5,5), Rodriguez 5,5 (Murru 6); Verdi 6- , Belotti 6 (Bonazzoli SV) All. Giampaolo 5,5 22.48 Vittoria senza troppi patemi per ilche ...