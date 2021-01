LIVE Milan-Torino 0-0, Serie A in DIRETTA: rossoneri in costante pressing (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23? Pallone morbido di Verdi, Donnarumma blocca in presa alta. 22? Lukic protegge il pallone e guadagna un buon calcio di punizione sulla destra. C’è Verdi in battuta per mettere un cross in mezzo. Ammonito in panchina Pioli per proteste. 21? Rodriguez tenta il filtante per Belotti, copre bene Kjaer 19? Altro angolo collezionato dal Milan, spazza la difesa granata. 19? Ancora nulla di fatto sul corner. Ma il Torino non riesce ad uscire dalla propria area di rigore. 18? Break del Milan, Leao innesca Calabria che mette un cross basso molto velenoso. Sbroglia la difesa del Torino concedendo un altro angolo 17? Ci prova Theo Hernandez dai 30 metri, conclusione potente ma imprecisa. Nessun problema per Sirigu 14? Il Torino prova ad ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23? Pallone morbido di Verdi, Donnarumma blocca in presa alta. 22? Lukic protegge il pallone e guadagna un buon calcio di punizione sulla destra. C’è Verdi in battuta per mettere un cross in mezzo. Ammonito in panchina Pioli per proteste. 21? Rodriguez tenta il filtante per Belotti, copre bene Kjaer 19? Altro angolo collezionato dal, spazza la difesa granata. 19? Ancora nulla di fatto sul corner. Ma ilnon riesce ad uscire dalla propria area di rigore. 18? Break del, Leao innesca Calabria che mette un cross basso molto velenoso. Sbroglia la difesa delconcedendo un altro angolo 17? Ci prova Theo Hernandez dai 30 metri, conclusione potente ma imprecisa. Nessun problema per Sirigu 14? Ilprova ad ...

juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #MilanJuve! Testa, cuore e grinta! ?? FORZA RAGAZZI, TUTTI INSIEME #????????????????????????! ?? LIVE… - juventusfc : E’ il momento delle parole di Mister @Pirlo_official! LIVE su @JuventusTV ?? - JuventusTV : ?? Alle 14:30 in diretta le parole di @Pirlo_official alla vigilia di #MilanJuve ??? LIVE qui ??… - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? 25' - GOOOOOL DEL #MILAN!!! #TheoHernandez porta palla, #BrahimDiaz imbuca per #RafaelLeao che non sbaglia ??? #Mil… - calciomercatoit : ?? 25' - GOOOOOL DEL #MILAN!!! #TheoHernandez porta palla, #BrahimDiaz imbuca per #RafaelLeao che non sbaglia ???… -