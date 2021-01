LIVE Milan-Torino 0-0 | Serie A in DIRETTA | avvio contratto a San Siro

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14? Ilprova ad uscire in contropiede ma ilcopre bene gli spazi. Poi Lyanco ferma Diaz con un classico fallo tattico. 13? Va Tonali, il suo pallone viene deviato. Terzo calcio d’angolo per il, poi nulla di fatto 12? Break centrale di Hernandez, fermato da Izzo al limite dell’area. Punizione da posizione parecchio interessante. 10? Castillejo guadagna un angolo. Intanto è rimasto a terra Theo Hernandez, vittima di un contrasto con Singo. Il francese si rialza un po’ claudicante. 9? Prova ilcon la combinazione centrale Diaz-Hauge, se la cava il. I rossoneri alzano il pressing 8? Kjaer prova a lanciare per Hauge, copre bene Singo. 7? Tonali! Prima conclusione del match dopo il calcio d’angolo. ...