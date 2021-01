LIVE – Italia | i vaccinati aggiornati oggi sabato 9 gennaio | dosi e numeri per ogni regione in DIRETTA

fanpage : In Italia 504mila vaccinati Covid #9gennaio - fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - Barbara24367112 : RT @Sofia17324238: Carriera televisiva Eli: miss Italia, showgirl conduce made in sud battiti live, attrice,scrittrice, ballando con le ste… - vm1382 : RT @Sofia17324238: Carriera televisiva Eli: miss Italia, showgirl conduce made in sud battiti live, attrice,scrittrice, ballando con le ste… - CryAntonino : RT @emergency_live: Vaccino COVID-19: “Superate le 500.000 vaccinazioni in Italia, ma siamo solo all’inizio” -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

ARSENAL return to action this weekend against Newcastle in the FA Cup. Mesut Ozil’s future is the big talking point at the Emirates, while we’ve the very latest on Marcel Sabitzer and ...'Bernardeschi sta bene, purtroppo mi dispiace non essere riuscito a farlo giocare con grande continuità, ma si sta allenando bene e ha sempre fatto bene e per noi è importante. 'C'è sempre da migliora ...