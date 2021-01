LIVE Biathlon, 12,5 km Inseguimento Oberhof in DIRETTA: Lukas Hofer vuole il podio, Johannes Boe per la doppietta (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Inseguimento FEMMINILE DI Biathlon DALLE 12.45 14.24: Si spera poi che, complessivamente, anche che il resto della truppa italiana risponda presente. Thomas Bormolini, 26° ieri, ha fatto vedere un’ottima forma sugli sci, mentre Dominik Windisch 31° deve ancora trovare il giusto feeling. 14.21: Pertanto, l’ambizione è quella di replicare quanto fatto il 12 gennaio del 2019 quando nell’Inseguimento alla Rennsteig Arena giunse terzo (con lo zero al poligono), preceduto in quel caso da Johannes Boe e dal tedesco Arnd Peiffer. 14.17: Servirà una prova senza macchia per ottenere il primo podio stagionale, sfuggitogli per un motivo o per l’altro. Hofer ha ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DIDALLE 12.45 14.24: Si spera poi che, complessivamente, anche che il resto della truppa italiana risponda presente. Thomas Bormolini, 26° ieri, ha fatto vedere un’ottima forma sugli sci, mentre Dominik Windisch 31° deve ancora trovare il giusto feeling. 14.21: Pertanto, l’ambizione è quella di replicare quanto fatto il 12 gennaio del 2019 quando nell’alla Rennsteig Arena giunse terzo (con lo zero al poligono), preceduto in quel caso daBoe e dal tedesco Arnd Peiffer. 14.17: Servirà una prova senza macchia per ottenere il primostagionale, sfuggitogli per un motivo o per l’altro.ha ...

