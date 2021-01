LIVE Biathlon, 10 km Inseguimento Oberhof in DIRETTA: Dorothea Wierer da 31ma a settima! Rimonta da urlo. La classifica generale (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’Inseguimento MASCHILE DI Biathlon DALLE 14.45 LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE LA classifica DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE VIDEO HIGHLIGHTS Inseguimento FEMMINILE LA PRESENTAZIONE DEGLI INSEGUIMENTI E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 13.23: L’altra azzurra Lardschneider conclude 51ma con 5 errori all’attivo con 6’10?1 dalla vetta. 13.21: 18ma vittoria in carriera per Eckhoff, che quindi si regala una grande doppietta dopo la sprinti di ieri. Wierer, di sicuro, ha risposto alle critiche di ieri con un 20/20 di grande rilievo. 13.19: Vince Eckhoff in volata a precedere di 0?5 Roeiseland e di 43?0 Hauser. ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIDALLE 14.45 LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE LADELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE VIDEO HIGHLIGHTSFEMMINILE LA PRESENTAZIONE DEGLI INSEGUIMENTI E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 13.23: L’altra azzurra Lardschneider conclude 51ma con 5 errori all’attivo con 6’10?1 dalla vetta. 13.21: 18ma vittoria in carriera per Eckhoff, che quindi si regala una grande doppietta dopo la sprinti di ieri., di sicuro, ha risposto alle critiche di ieri con un 20/20 di grande rilievo. 13.19: Vince Eckhoff in volata a precedere di 0?5 Roeiseland e di 43?0 Hauser. ...

