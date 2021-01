LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: Valentino Rossi sale al 3° posto! Il Dottore sogna il podio! (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 La classifica aggiornata dopo questa complessa fase iniziale: 1. 2 Seas Motorsport, Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri? McLaren #7 2. Dinamic Motorsport, Roberto Pampinini/ Mauro Calamia/Stefano Monaco Porsche #67 3. Team Parker Racing, Derek Pierce/Euan McKay/Andy Meyrick, Bentley #31 4. Monster VR46 Kessel, Valentino Rossi/Luca Marini/Alessio Salucci, Ferrari #46 5. Kessel Racing Murat Cuhadaroglu/Francesco Zollo/David Fumanelli/Emanuele Tabacchi Ferrari #27 6. Team Parker Racing, Derek Pierce/Euan McKay/Andy Meyrick, Bentley #31 15.49 La McLaren #33 allunga sul gruppo, Valentino mantiene la terza posizione in PRO-Am. 15.45 La McLaren di Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri? McLaren cerca di scappare come accaduto nelle ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 La classifica aggiornata dopo questa complessa fase iniziale: 1. 2 Seas Motorsport, Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri? McLaren #7 2. Dinamic Motorsport, Roberto Pampinini/ Mauro Calamia/Stefano Monaco Porsche #67 3. Team Parker Racing, Derek Pierce/Euan McKay/Andy Meyrick, Bentley #31 4. Monster VR46 Kessel,/Luca Marini/Alessio Salucci, Ferrari #46 5. Kessel Racing Murat Cuhadaroglu/Francesco Zollo/David Fumanelli/Emanuele Tabacchi Ferrari #27 6. Team Parker Racing, Derek Pierce/Euan McKay/Andy Meyrick, Bentley #31 15.49 La McLaren #33 allunga sul gruppo,mantiene la terza posizione in PRO-Am. 15.45 La McLaren di Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri? McLaren cerca di scappare come accaduto nelle ...

