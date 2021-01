LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: Valentino Rossi sale al 3° posto! Il Dottore sogna il podio! McLaren al comando (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.41 Pit stop in GT3. Francesco Zollo (Kessel #27) entra ai box. Attendiamo a breve anche gli altri protagonisti. 16.39 La classifica aggiornata 1. 2 Seas Motorsport, Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri? McLaren #7 2. Dinamic Motorsport, Roberto Pampinini/ Mauro Calamia/Stefano Monaco Porsche #67 3. Ram Racing, Ian Loggie/Chris Froggatt/Callum Macleod, Mercedes #3 4. Monster VR46 Kessel, Valentino Rossi/Luca Marini/Alessio Salucci, Ferrari #46 5. Team Parker Racing, Derek Pierce/Euan McKay/Andy Meyrick, Bentley #31 16.37 Non oppone resistenza Francesco Zollo. La Bentley #31 del Parker Racing conquista la quinta posizione assoluta, la quarta in PRO-Am. 16.36 Bentley attacca la quinta posizione della Ferrari di Kessel di Francesco Zollo. Euan ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41 Pit stop in GT3. Francesco Zollo (Kessel #27) entra ai box. Attendiamo a breve anche gli altri protagonisti. 16.39 La classifica aggiornata 1. 2 Seas Motorsport, Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri?#7 2. Dinamic Motorsport, Roberto Pampinini/ Mauro Calamia/Stefano Monaco Porsche #67 3. Ram Racing, Ian Loggie/Chris Froggatt/Callum Macleod, Mercedes #3 4. Monster VR46 Kessel,/Luca Marini/Alessio Salucci, Ferrari #46 5. Team Parker Racing, Derek Pierce/Euan McKay/Andy Meyrick, Bentley #31 16.37 Non oppone resistenza Francesco Zollo. La Bentley #31 del Parker Racing conquista la quinta posizione assoluta, la quarta in PRO-Am. 16.36 Bentley attacca la quinta posizione della Ferrari di Kessel di Francesco Zollo. Euan ...

RaiDue : Tra classifiche e esibizioni live ci siamo divertiti settimana scorsa. ???? ?? Oggi, ore 16.15 un nuovo imperdibile a… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Il live streaming ha conquistato una grossa fetta del pubblico di Youtube. La piattafo… - sorryeriksen : RT @davidsiracusano: Si va in radio, ore 11 Ilcazz8 su RSC, scarica l’applicazione e chiama in live, il trapano è con me!! - cherryjngho : sono passate tipo 12 ore e ancora non hanno caricato la live di yanan e changgu?? - 80Ciaccarini : RT @TV2000it: #BorghidItalia alla scoperta del Comune di Fiumicino (RM) Oggi 9 gennaio ore 14.25 su Tv2000 | Canale 28 dtt e 157 Sky e i… -