LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA | Valentino Rossi pronto alla rimonta | tra poco si parte!

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.30 Le vetture affrontano il giro di formazione. McLaren al comando con le due auto del 2 Seas Motorsport. 7.29 Il britannico Ben Barnicoat guida il gruppopartenza., 8° assoluto e 5° in classe PRO-Am, sale sulla Ferrari 488 GT3 #46. 7.26 La griglia di partenza della 12h del2021 POS NR E.T.A. TEAM NAME NAT DRIVER IN CAR NAT CLS PIC GAP LAST BEST IN STINT PIT LAST PIT TOTAL PIT SECT 1 SECT 2 SECT 3 CAR S 1 33 NotStr 2 Seas Motorsport Ben Barnicoat GT3 P 0 0 00:00 McLaren 720S GT3 2 7 NotStr 2 Seas Motorsport Lewis Williamson GT3 P 0 0 00:00 McLaren ...