LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA | Valentino Rossi in 3^ posizione | McLaren domina la scena

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.43 Andrew Meyrick continua a perdere nei parziali da! Il pilota italiano sta mettendo in ghiaccio la terzaad 1h e 40 dalla conclusione! 19.41 Altro passaggio al comando per la#33 che vede il successo sempre più vicino. Nessun team locale ha mai vinto la 12h del! 19.38 Tra qualche minuto gli equipaggi sono attesi per il penultimo pit stop. Nel frattempo la#33 sta per doppiare la Ferrari #46 di. 19.34 Resta invariato il ritardo della Mercedes #3 di RAM Racing dalla Porsche #67 di Dinamic Motorsport. 19.32 Impegno doppio per i piloti di Dinamic Motorsport. Roberto Pampinini/ Mauro Calamia/Stefano Monaco, al ...