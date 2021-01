LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA | Valentino Rossi e Luca Marini in lotta per il podio! Tra poco si riparte

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22/Alessio Salucci sono al momento al quarto posto della classifica PRO-Am. Una sanzione intorno alla metà corsa ha costretto la Ferrari #46 di Kessel ad inseguire. 15.20 Sono 4 le vetture a pieni giri. I problemi tecnici della McLaren #33 ha permesso alla Bentley #31 di Parker, alle Porsche #76 di Dinamic Motorsport ed alla Mercedes #3 di RAM Racing di tornare a pieni giri. In quinta posizione con un lap di ritardo troviamo la Ferrari 488 GT3 #46 di/Alessio Salucci. 15.17 Dopo metà gara, la McLaren 720S #7 del 2 Seas Motorsport guida il gruppo. Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri? McLaren, rallentati ...

RaiDue : Tra classifiche e esibizioni live ci siamo divertiti settimana scorsa. ???? ?? Oggi, ore 16.15 un nuovo imperdibile a… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Il live streaming ha conquistato una grossa fetta del pubblico di Youtube. La piattafo… - ReggianaLIVE : 68' #REGCIT 0-2: @ascittadella73 effettua un cambio. Entra Frare al posto di Ghiringhelli. - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: 67' #REGCIT 0-2: Secondo cartellino giallo per Zamparo (Reggiana)! - ReggianaLIVE : Espulso Zamparo per una manata ad un avversario: si tratta del secondo giallo poiché era stato sanzionato anche in… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ore

OA Sport

Prendiamo atto di questa nuova classificazione, che viene in un momento non facile per il Veneto, così come per l'Italia, l'Europa e il Mondo, messi a dura prova in queste ore». Certo è che dovesse sb ...Risultati Serie A: la diretta gol live score delle partite, anticipi della 17^ giornata del primo campionato. La classifica aggiornata.