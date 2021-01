LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: Valentino Rossi conquista il 3° posto in PRO-Am! McLaren vince la gara assoluta con 2 Seas Motorsport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.33 BANDIERA A SCACCHI! Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri? vincono l’edizione 2021 della 12 Ore del Golfo! Dominio McLaren in Bahrain! Si tratta della prima vittoria per il marchio di Woking in questa prova. 21.30 Inizia l’ultimo giro della 12h del Golfo 2021! 21.27 Mancano 3 giri alla conclusione! Situazione stazioneria, le posizioni non dovrebbero cambiare. 21.25 Luca Marini è ad un passo dal terzo posto in classe PRO-AM! Ottima gara per la Ferrari #46 del dottore! 21.23 Ben Barnicoat non si prende rischi e si prepara a ricevere la bandiera a scacchi! 21.20 Ultimi 6 giri della 12 Ore del Golfo per la McLaren del 2 Seas Motorsport. 21.17 ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.33 BANDIERA A SCACCHI! Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri? vincono l’edizione 2021 della 12 Ore del! Dominioin Bahrain! Si tratta della prima vittoria per il marchio di Woking in questa prova. 21.30 Inizia l’ultimo giro della 12h del2021! 21.27 Mancano 3 giri alla conclusione! Situazione stazioneria, le posizioni non dovrebbero cambiare. 21.25 Luca Marini è ad un passo dal terzoin classe PRO-AM! Ottimaper la Ferrari #46 del dottore! 21.23 Ben Barnicoat non si prende rischi e si prepara a ricevere la bandiera a scacchi! 21.20 Ultimi 6 giri della 12 Ore delper ladel 2. 21.17 ...

