LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: ultima ora di gara! Valentino Rossi 3° in PRO-Am, McLaren ad un passo dal successo (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.06 Sembrava impossibile una vittoria da parte della Porsche #67. L’equipaggio di casa Dinamic, in testacoda in T1 nel primo giro, ha saputo non arrendersi e recuperare giro dopo giro il margine perso. 21.06 Rossi/Salucci/Marini sono saldamente terzi ad un passo da un podio che sembrava lontanissimo. 21.03 2 Seas Motorsport potrebbe diventare la prima squadra locale a vincere la 12 Ore del Golfo. Isa Bin Abdulla Alkhalifa si prepara a festeggiare da pilota e da proprietario. 21.00 La classifica aggiornata a 33 minuti dalla fine: 1. 2 Seas Motorsport, Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri? McLaren #7 2. Dinamic Motorsport, Roberto Pampinini/ Mauro Calamia/Stefano Monaco Porsche #67 3. Ram Racing, Ian Loggie/Chris Froggatt/Callum ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.06 Sembrava impossibile una vittoria da parte della Porsche #67. L’equipaggio di casa Dinamic, in testacoda in T1 nel primo giro, ha saputo non arrendersi e recuperare giro dopo giro il margine perso. 21.06/Salucci/Marini sono saldamente terzi ad unda un podio che sembrava lontanissimo. 21.03 2 Seas Motorsport potrebbe diventare la prima squadra locale a vincere la 12 Ore del. Isa Bin Abdulla Alkhalifa si prepara a festeggiare da pilota e da proprietario. 21.00 La classifica aggiornata a 33 minuti dalla fine: 1. 2 Seas Motorsport, Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri?#7 2. Dinamic Motorsport, Roberto Pampinini/ Mauro Calamia/Stefano Monaco Porsche #67 3. Ram Racing, Ian Loggie/Chris Froggatt/Callum ...

RaiDue : Tra classifiche e esibizioni live ci siamo divertiti settimana scorsa. ???? ?? Oggi, ore 16.15 un nuovo imperdibile a… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Il live streaming ha conquistato una grossa fetta del pubblico di Youtube. La piattafo… - castellanzcuore : (live ??) diretta You Tube, domenica 10 Gennaio ore 14.30 @LegaDilettanti Castellanzese vs Varese (Leggi link)… - zazoomblog : LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: Valentino Rossi controlla il 3° posto McLaren domina la scena - #Golfo #DIRETTA:… - DAVIDE836 : RT @GEsonerati: ??????Live ore 21.30?????? @capitano_gp @Giuse10E @DAVIDE836 Vigilia Roma vs Inter, mercato e finanza -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ore LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: ultima ora di gara! Valentino Rossi 3° in PRO-Am, McLaren ad un passo dal successo OA Sport LIVE – Parma-Lazio, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA)

La conferenza stampa di Simone Inzaghi alla viglia di Parma-Lazio, match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A ...

LIVE MILAN - TORINO SERIE A 2020/2021. DIRETTA LIVE. ORARIO, FORMAZIONI, DOVE VEDERLA

PREPARTITA. Milan - Torino è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 9 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Giu ...

La conferenza stampa di Simone Inzaghi alla viglia di Parma-Lazio, match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A ...PREPARTITA. Milan - Torino è valevole per la giornata numero 17 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 9 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Giu ...