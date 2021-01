LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: ultima ora di gara. McLaren senza rivali, Valentino Rossi e Luca Marini sono al 4° posto in PRO-Am (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 Sosta ai box per la McLaren #33 di Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri?, leader della corsa. 12.48 Scende ad 11 secondi il vantaggio della Porsche #76 di Dinamic Motorsport sulla Bentley #31 di Parker. Andy Meyrick, come da pronostico, sta attaccando! 12.47 La classifica aggiornata: 1. 2 Seas Motorsport, Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri? McLaren #7 2. Dinamic Motorsport, Roberto Pampinini/ Mauro Calamia/Stefano Monaco Porsche #67 3. Team Parker Racing, Derek Pierce/Euan McKay/Andy Meyrick, Bentley #31 4. Ram Racing, Ian Loggie/Chris Froggatt/Callum Macleod #3, Mercedes #3 5. Monster VR46 Kessel, Valentino Rossi/Luca Marini/Alessio Salucci, Ferrari #46 12.44 Dopo ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.50 Sosta ai box per la#33 di Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri?, leader della corsa. 12.48 Scende ad 11 secondi il vantaggio della Porsche #76 di Dinamic Motorsport sulla Bentley #31 di Parker. Andy Meyrick, come da pronostico, sta attaccando! 12.47 La classifica aggiornata: 1. 2 Seas Motorsport, Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri?#7 2. Dinamic Motorsport, Roberto Pampinini/ Mauro Calamia/Stefano Monaco Porsche #67 3. Team Parker Racing, Derek Pierce/Euan McKay/Andy Meyrick, Bentley #31 4. Ram Racing, Ian Loggie/Chris Froggatt/Callum Macleod #3, Mercedes #3 5. Monster VR46 Kessel,/Alessio Salucci, Ferrari #46 12.44 Dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ore LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: ultima ora di gara. McLaren senza rivali, Valentino Rossi e Luca Marini sono al 4° posto in PRO-Am OA Sport LIVE DAI CAMPI – Ribery prova oggi! Le novità per Koulibaly e Mertens, Caputo in pole

A centrocampo riecco Veretout dal 1', con Villar che nelle ultime ore ha sorpassato Cristante e ora è in pole; a destra c’è Karsdorp, a sinistra invece torna Spinazzola dopo l’infortunio. Alle spalle ...

Pontedera – Albinoleffe: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Pontedera - AlbinoLeffe del Domenica 10 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Serie C ...

La partita Pontedera - AlbinoLeffe del Domenica 10 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Serie C ...