LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA | scatta la gara! Valentino Rossi 6°

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.40 La classifica aggiornata al quarto giro: POS NR E.T.A. TEAM NAME NAT DRIVER IN CAR NAT CLS PIC GAP LAST BEST IN STINT PIT LAST PIT TOTAL PIT SECT 1 SECT 2 SECT 3 CAR S 1 33 00:32 2 Seas Motorsport Ben Barnicoat GT3 P 1 — 2 laps — 2:00.675 2:00.675 2 05:31 0 00:00 39.027 McLaren 720S GT3 2 31 00:38 Team Parker Racing Euan Mckay GT3 PA 1 4.878 2:02.510 2:02.510 2 05:31 0 00:00 39.684 Bentley Continental GT3 3 3 00:40 Ram Racing Christopher Froggatt GT3 PA 2 5.714 2:02.852 2:02.852 2 05:31 0 00:00 39.760 Mercedes AMG GT3 4 72 00:42 Inception Racing with Optimum Brendan ...