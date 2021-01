LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: McLaren senza rivali, Valentino Rossi torna in macchina (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.17 Lo svizzero Mauro Calamia prende il controllo della Porsche #67 del Dinamic Motorsport. Al secondo posto troviamo il britannico Chris Froggatt (Mercedes/RAM Racing), pronto a continuare l’ottimo lavoro del compagno Callum Macleod. 11.15 Valentino Rossi ha preso il posto di Alessio Salucci sulla Ferrari 448 GT3 del Kessel Racing. La stella del Motomondiale occupa il quinto posto in PRO-Am. 11.14 Chris Froggatt torna al volante della Mercedes AMG GT3 #3 del RAM Racing, virtualmente seconda in PRO-Am e terza overall. Manca all’appello la sosta di Roberto Pampinini, leader di classe con la Porsche #67 del Dinamic Motorsport. 11.12 Pit stop per RAM Racing e per la Ferrari #46. Valentino Rossi torna in ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.17 Lo svizzero Mauro Calamia prende il controllo della Porsche #67 del Dinamic Motorsport. Al secondo posto troviamo il britannico Chris Froggatt (Mercedes/RAM Racing), pronto a continuare l’ottimo lavoro del compagno Callum Macleod. 11.15ha preso il posto di Alessio Salucci sulla Ferrari 448 GT3 del Kessel Racing. La stella del Motomondiale occupa il quinto posto in PRO-Am. 11.14 Chris Froggattal volante della Mercedes AMG GT3 #3 del RAM Racing, virtualmente seconda in PRO-Am e terza overall. Manca all’appello la sosta di Roberto Pampinini, leader di classe con la Porsche #67 del Dinamic Motorsport. 11.12 Pit stop per RAM Racing e per la Ferrari #46.in ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Il live streaming ha conquistato una grossa fetta del pubblico di Youtube. La piattafo… - Martinviggiano1 : RT @davidsiracusano: Si va in radio, ore 11 Ilcazz8 su RSC, scarica l’applicazione e chiama in live, il trapano è con me!! - icompanymusic : RT @RaiDue: Tra classifiche e esibizioni live ci siamo divertiti settimana scorsa. ???? ?? Oggi, ore 16.15 un nuovo imperdibile appuntamento… - FXxxfetish : RT @jessica_rizzo: In live webcam dedicata a piedi e tette???? sabato 24 ottobre ore 17.00 ?? non mancate he!! Vi voglio belli carichi su http… - tackleduro : RT @davidsiracusano: Si va in radio, ore 11 Ilcazz8 su RSC, scarica l’applicazione e chiama in live, il trapano è con me!! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ore LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: McLaren senza rivali, Valentino Rossi torna in macchina OA Sport ZARA LARSSON live in 360 Reality Audio per Sony

Sony ha annunciato l’espansione della propria offerta di prodotti e servizi 360 Reality Audio ad aprire questa nuova frontiera sarà Zara Larsson con un esclusivo live in 360 Reality Audio.

Serie C, Bari – Turris: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Bari - Turris di Domenica 10 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 18° giornata del Girone B di Serie C ...

Sony ha annunciato l’espansione della propria offerta di prodotti e servizi 360 Reality Audio ad aprire questa nuova frontiera sarà Zara Larsson con un esclusivo live in 360 Reality Audio.La partita Bari - Turris di Domenica 10 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 18° giornata del Girone B di Serie C ...