LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: McLaren senza rivali, Valentino Rossi è 4° in PRO-Am (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21 Attendiamo la sosta ai box di Mercedes, Porsche e McLaren. Come accaduto anche negli altri stint, la Bentley ha anticipato la sosta. 12.19 Pit stop per la Bentley #31 di Derek Pierce/Euan McKay/ Andy Meyrick, mentre Valentino Rossi decide di non fermarsi. 12.16 Classifica aggiornata: 1. 2 Seas Motorsport, Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri? McLaren #7 2. Dinamic Motorsport, Roberto Pampinini/ Mauro Calamia/Stefano Monaco Porsche #67 3. Team Parker Racing, Derek Pierce/Euan McKay/Andy Meyrick, Bentley #31 4. Ram Racing, Ian Loggie/Chris Froggatt/Callum Macleod #3, Mercedes #3 5. Monster VR46 Kessel, Valentino Rossi/Luca Marini/Alessio Salucci, Ferrari #46 12.13 Jan Klingelnberg/Warren ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21 Attendiamo la sosta ai box di Mercedes, Porsche e. Come accaduto anche negli altri stint, la Bentley ha anticipato la sosta. 12.19 Pit stop per la Bentley #31 di Derek Pierce/Euan McKay/ Andy Meyrick, mentredecide di non fermarsi. 12.16 Classifica aggiornata: 1. 2 Seas Motorsport, Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri?#7 2. Dinamic Motorsport, Roberto Pampinini/ Mauro Calamia/Stefano Monaco Porsche #67 3. Team Parker Racing, Derek Pierce/Euan McKay/Andy Meyrick, Bentley #31 4. Ram Racing, Ian Loggie/Chris Froggatt/Callum Macleod #3, Mercedes #3 5. Monster VR46 Kessel,/Luca Marini/Alessio Salucci, Ferrari #46 12.13 Jan Klingelnberg/Warren ...

8.48 L’arabo Isa Bin Abdulla Alkhalifa, padrone e pilota del 2 Seas Motorsport, scende in pista con la 720S GT3. 2 Seas Motorsport, Ben Barnicoat. 2 2 Seas Motorsport, Lewis Williamson. 3. 2 Seas Moto ...

Covid-19, Castel di Judica e Ramacca “verso la zona rossa”

Era nell’aria già da due giorni. Ramacca e Castel di Judica, dopo l’impennata dei contagi registrata dopo le festività natalizia, a breve saranno “zona rossa”. Lo si legge in un comunicato della Regio ...

