LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: McLaren senza rivali, Luca Marini è 5° (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.04 Isa Bin Abdulla Alkhalifa è il padrone della prova. L’arabo, pilota e padrone del 2 Seas Motorsport, ha debuttato nel 2020 sulla scena internazionale nel British GT Championship. L’obiettivo del 2021 sarà gareggiare nel DTM, una nuova interessante sfida per questa neonata formazione locale. 9.02 La classifica aggiornata: 1. 2 Seas Motorsport, Isa Bin Abdulla Alkhalifa 2. Dinamic Motorsport, Stefano Monaco 3. Team Parker Racing, Derek Pierce 4. Ram Racing, John Loggie 5. Monster VR46 Kessel, Luca Marini 8.59 Luca Marini passa 5° dopo una lunga battaglia con la vettura dell’Optimum Motorsport. La Ferrari #46 sembra pagare sul dritto rispetto alla concorrenza. 8.58 Luca Marini cerca di passare quinto sulla ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.04 Isa Bin Abdulla Alkhalifa è il padrone della prova. L’arabo, pilota e padrone del 2 Seas Motorsport, ha debuttato nel 2020 sulla scena internazionale nel British GT Championship. L’obiettivo del 2021 sarà gareggiare nel DTM, una nuova interessante sfida per questa neonata formazione locale. 9.02 La classifica aggiornata: 1. 2 Seas Motorsport, Isa Bin Abdulla Alkhalifa 2. Dinamic Motorsport, Stefano Monaco 3. Team Parker Racing, Derek Pierce 4. Ram Racing, John Loggie 5. Monster VR46 Kessel,8.59passa 5° dopo una lunga battaglia con la vettura dell’Optimum Motorsport. La Ferrari #46 sembra pagare sul dritto rispetto alla concorrenza. 8.58cerca di passare quinto sulla ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Il live streaming ha conquistato una grossa fetta del pubblico di Youtube. La piattafo… - TvTalk_Rai : L'hashtag da usare è #tvtalk: se vi va di alleggerire la serata in compagnia, i nostri analisti (molti in quota… - zazoomblog : LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: McLaren al comando Valentino Rossi è 6° - #Golfo #DIRETTA: #McLaren #comando - simcopter : RT @gponedotcom: LIVE - 12 Ore del Golfo: ecco lo streaming della gara. Rossi scatta 8°: VIDEO - Scatta alle 7:30 italiane la prima parte d… - pioveColSole_ : @Chiara69560253 @cumdivido Se esce qualcos'altro lo scoprirò... Ma guardare ore di live per niente, non riesco. Già… -