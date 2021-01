LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: McLaren padrona della corsa, 4° posto per Luca Marini e Valentino Rossi in PRO-Am (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.44 Callum Macleod recupera tre secondi a Pampinini. La Mercedes #3 del RAM Racing porta a 17 secondo il gap dal leader della classe PRO-AM. 10.41 Roberto Pampinini si libera di Alessio Salucci che ha cercato in tutti i modi di restare nel giro del leader. 10.38 Ci avviciniamo ad un nuovo turno di soste, il terzo di questa 12 Ore del Golfo. 10.36 La Mercedes #3 di RAM Racing di Ian Loggie/Chris Froggatt/Callum Macleod sta approfittando del traffico di Pampinini per recuperare secondi preziosi. 10.33 Il croato Martin Kodri? #33 doppia tutti gli avversari dopo 3h di corsa. Dominio impressionante per la McLaren 720S GT3 del 2 Seas Motorsport. Salucci resiste nel giro del leader. Roberto Pampinini cerca in tutti i modi di liberarsi ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.44 Callum Macleod recupera tre secondi a Pampinini. La Mercedes #3 del RAM Racing porta a 17 secondo il gap dal leaderclasse PRO-AM. 10.41 Roberto Pampinini si libera di Alessio Salucci che ha cercato in tutti i modi di restare nel giro del leader. 10.38 Ci avviciniamo ad un nuovo turno di soste, il terzo di questa 12 Ore del. 10.36 La Mercedes #3 di RAM Racing di Ian Loggie/Chris Froggatt/Callum Macleod sta approfittando del traffico di Pampinini per recuperare secondi preziosi. 10.33 Il croato Martin Kodri? #33 doppia tutti gli avversari dopo 3h di. Dominio impressionante per la720S GT3 del 2 Seas Motorsport. Salucci resiste nel giro del leader. Roberto Pampinini cerca in tutti i modi di liberarsi ...

LaLiga, Atletico Madrid – Athletic Bilbao: rinviata per maltempo

La partita Atletico Madrid - Athletico Bilbao di Sabato 9 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 18° giornata de LaLiga ...

