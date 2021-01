LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: McLaren in solitaria, Valentino Rossi torna in macchina (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 Valentino Rossi cerca di sdoppiarsi. Il #46 del gruppo si è liberato della Mercedes #3 di RAM Racing, ma è ancora lontano dalla Porsche #67 di Calamia che guida al momento la classe. 11.25 Euan McKay strappa a Chris Froggatt (Mercedes) la seconda piazza in classe PRO-Am. La Bentley #31 torna al terzo posto overall con un bel sorpasso in curva 8. 11.22 La classifica aggiornata. 1. 2 Seas Motorsport, Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri? McLaren #7 2. Dinamic Motorsport, Roberto Pampinini/ Mauro Calamia/Stefano Monaco Porsche #67 3. Ram Racing, Ian Loggie/Chris Froggatt/Callum Macleod #3, Mercedes #3 4. Team Parker Racing, Derek Pierce/Euan McKay/Andy Meyrick, Bentley #31 5. Monster VR46 Kessel, Valentino ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.28cerca di sdoppiarsi. Il #46 del gruppo si è liberato della Mercedes #3 di RAM Racing, ma è ancora lontano dalla Porsche #67 di Calamia che guida al momento la classe. 11.25 Euan McKay strappa a Chris Froggatt (Mercedes) la seconda piazza in classe PRO-Am. La Bentley #31al terzo posto overall con un bel sorpasso in curva 8. 11.22 La classifica aggiornata. 1. 2 Seas Motorsport, Isa Bin Abdulla Alkhalifa/Ben Barnicoat/Martin Kodri?#7 2. Dinamic Motorsport, Roberto Pampinini/ Mauro Calamia/Stefano Monaco Porsche #67 3. Ram Racing, Ian Loggie/Chris Froggatt/Callum Macleod #3, Mercedes #3 4. Team Parker Racing, Derek Pierce/Euan McKay/Andy Meyrick, Bentley #31 5. Monster VR46 Kessel,...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Il live streaming ha conquistato una grossa fetta del pubblico di Youtube. La piattafo… - giuliadeluca31 : Ho una domanda per chi segue il live 24 ore su 24 #tzvip - Ginocastaldo : RT @RaiDue: Tra classifiche e esibizioni live ci siamo divertiti settimana scorsa. ???? ?? Oggi, ore 16.15 un nuovo imperdibile appuntamento… - TV2000it : #BorghidItalia alla scoperta del Comune di Fiumicino (RM) Oggi 9 gennaio ore 14.25 su Tv2000 | Canale 28 dtt e 1… - Martinviggiano1 : RT @davidsiracusano: Si va in radio, ore 11 Ilcazz8 su RSC, scarica l’applicazione e chiama in live, il trapano è con me!! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ore LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: McLaren senza rivali, Valentino Rossi torna in macchina OA Sport Elezioni presidente Figc Marche: si vota – LIVE

E' lotta a tre tra Cellini, Panichi e Camilletti. Società presenti al PalaPrometeo di Ancona Ore calde per il calcio marchigiano. Al PalaPrometeo di Ancona si vota per l'elezione del nuovo presidente ...

ZARA LARSSON live in 360 Reality Audio per Sony

Sony ha annunciato l’espansione della propria offerta di prodotti e servizi 360 Reality Audio ad aprire questa nuova frontiera sarà Zara Larsson con un esclusivo live in 360 Reality Audio.

E' lotta a tre tra Cellini, Panichi e Camilletti. Società presenti al PalaPrometeo di Ancona Ore calde per il calcio marchigiano. Al PalaPrometeo di Ancona si vota per l'elezione del nuovo presidente ...Sony ha annunciato l’espansione della propria offerta di prodotti e servizi 360 Reality Audio ad aprire questa nuova frontiera sarà Zara Larsson con un esclusivo live in 360 Reality Audio.