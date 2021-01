LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA: McLaren guida il gruppo, Luca Marini e Valentino Rossi sono al 4° posto in PRO-Am (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10 Dopo la sosta, Valentino Rossi/Luca Marini/Alessio Salucci sono al momento al quarto posto della classe PRO-Am. I tre italiani hanno subito il controsorpasso della Bentley #31 del Team Parker, attualmente in pista con l’esperto britannico Andy Meyrick. 10.07 Luca Marini lascia ad Alessio Salucci la Ferrari #46 del Kessel Racing. La formazione italiana rientra in pista. 10.06 Roberto Pampinini entra in pista con la Porsche #67 del Dinamic Motorsport, auto che guida la classifica PRO-Am. 10.05 Non si è ancora fermata la Ferrari #46 di Valentino Rossi/Luca Marini/Alessio Salucci ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.10 Dopo la sosta,/Alessio Saluccial momento al quartodella classe PRO-Am. I tre italiani hanno subito il controsorpasso della Bentley #31 del Team Parker, attualmente in pista con l’esperto britannico Andy Meyrick. 10.07lascia ad Alessio Salucci la Ferrari #46 del Kessel Racing. La formazione italiana rientra in pista. 10.06 Roberto Pampinini entra in pista con la Porsche #67 del Dinamic Motorsport, auto chela classifica PRO-Am. 10.05 Non si è ancora fermata la Ferrari #46 di/Alessio Salucci ...

