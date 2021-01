LIVE 12 Ore del Golfo in DIRETTA | McLaren al comando | Valentino Rossi è 6°

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.00 Che ritmo per Calamia! Lo svizzero di casa Dinamic Motorsport (Porsche) infila anche la#72 e passa al quinto posto assoluto. Il britannico Lewis Williamson strappa al connazionale Chris Froggatt (RAM – Mercedes) il terzo posto overall. 7.59 Mauro Calamia (Porsche) strappa ala sesta posizione assoluta. 7.55in difficoltò al momento. Il #46 del gruppo fa fatica a tenere il passo della concorrenza. 7.54 Salgono a 18 i secondi di vantaggio della#7 di Ben Barnicoat sulla concorrenza. Il britannico non ha rivali e controlla la corsa. 7.52cerca di impensierire il britannico Brendan Iribe, alfiere della#72 di casa ...