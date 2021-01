L’Italia verso un nuovo Dpcm, scatterà il 16 gennaio: il bollettino (Di sabato 9 gennaio 2021) Mentre L’Italia è in attesa dell’arrivo del nuovo Dpcm, previsto per il 16 gennaio, gli aggiornamenti sui dati dell’epidemia da Coronavirus che segnano una situazione altalenante, tra l’aumento dei casi e delle terapie intesive, al calo dei ricoveri ordinari e il calo dei decessi L’Italia è in sospeso, in balia del si o del no alle riaperture e, mentre si discute su scuole, impianti sciistici, palestre, piscine, musei… fanno scalpore le immagini provenienti dal centro di Lucca, dove un gruppo di giovani si è riunito contro ogni decreto. Il bollettino del 9 gennaio Secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 19.978 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia su 172.119 tamponi effettuati. Cala il rapporto positivo-tamponi che ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Mentreè in attesa dell’arrivo del, previsto per il 16, gli aggiornamenti sui dati dell’epidemia da Coronavirus che segnano una situazione altalenante, tra l’aumento dei casi e delle terapie intesive, al calo dei ricoveri ordinari e il calo dei decessiè in sospeso, in balia del si o del no alle riaperture e, mentre si discute su scuole, impianti sciistici, palestre, piscine, musei… fanno scalpore le immagini provenienti dal centro di Lucca, dove un gruppo di giovani si è riunito contro ogni decreto. Ildel 9Secondo ildel ministero della Salute, sono 19.978 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia su 172.119 tamponi effettuati. Cala il rapporto positivo-tamponi che ...

