L'Italia faccia sentire la sua voce per fermare il boia in America (Di sabato 9 gennaio 2021) Fare la cosa giusta nel momento sbagliato può trasformarla in una cosa sbagliata. Se però si tratta di vita o di morte è meglio superare i dubbi e seguire la propria coscienza. La settimana prossima negli Stati Uniti un'iniezione letale spegnerà la vita di una donna e due uomini, condannati a morte con sentenze definitive per assassinii particolarmente efferati. Lisa Montgomery, Corey Johnson e Dustin Higgs attendono l'appuntamento già fissato con il boia per ciascuno di loro: il 12 gennaio per la prima, il 14 e il 15 per gli altri due. Mettiamo da parte le vicende processuali e le tesi sostenute invano dagli avvocati difensori, come la totale infermità di mente di Lisa Montgomery o l'estraneità di Higgs in un omicidio riconosciuto come commesso da altri. C'è un altro aspetto sul quale occorre fermarsi. L'esecuzione delle tre condanne a morte è programmata negli ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia faccia L'Italia faccia sentire la sua voce per fermare il boia in America L'HuffPost Supercazzola di Giorgia Meloni: accusa tutti pur di non condannare il golpe di Trump

La nostra estemista di destra scrive una lunga lettera nella quale non prende le distanze da un figuro che ha tentato con la violenza di sovvertire regolari elezioni democratiche.

Quei mesi suzzaresi della nuora di Biden, la famiglia Rebuzzi: «Per noi è una figlia»

La sudafricana Melissa Cohen partecipava a Intercultura: «Rimase a bocca aperta entrando a Mantova dal ponte di San Giorgio» ...

La sudafricana Melissa Cohen partecipava a Intercultura: «Rimase a bocca aperta entrando a Mantova dal ponte di San Giorgio» ...