Lipsia-Borussia Dortmund | le formazioni ufficiali | Nagelsmann punta la vetta

(Di sabato 9 gennaio 2021) Alle 18.30 in Bundesliga andrà in scena la super sfida traha decisio dire Poulsen unicae Forsberg e Dani Olmo alle spalle, per prendersi il primo posto e sorpassare il Bayern Monaco. Il BVB invece scenderà in campo con Sancho, Reus e Reyna alle spalle di Haaland. LE: RB Lipzia (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, Upamecano, Halstenberg; Adams, Sabitzer, Haidara, Angelino; Forsberg, Olmo; Poulsen.(4-2-3-1): Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Delaney; Sancho, Reus, Reyna; Haaland. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Szobosalv : Adesso ci godiamo Lipsia Borussia #LeipzigBVB - sportface2016 : #Bundesliga: le formazioni ufficiali di #Lipsia-#BorussiaDortmund #RBLBVB - infobetting : RB Lipsia-Borussia Dortmund (sabato 9 gennaio, ore 18:30): formazioni ufficiali, - rizzia0 : @ScoutismoRN stessa situazione di konè sembra alla fine il borussia come il lipsia lo lascerebbe fino a giugno,sper… - RynaRaptor : Mi sono appena accorto che alle 18,30 c'è Lipsia - Borussia Dortmund. E niente sto godendo ?? -

