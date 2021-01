Liga, rinviata Atletico Madrid-Athletic Club per una tempesta di neve (Di sabato 9 gennaio 2021) Il maltempo si abbatte sulla Spagna e costringe la Liga a rinviare la gara tra Atletico Madrid e Athletic Club: ecco la nota sulla partita Una tempesta di neve si è abbattuta sulla Spagna e la Liga è stata costretta a rinviare Atletico Madrid-Athletic Club prevista oggi alle 16.15. Ecco il comunicato. «Il Comitato di Competizione ha deciso di sospendere la partita tra Atletico Madrid e Athletic Club di oggi dopo la richiesta della Liga per i motivi esposti nel comunicato stampa recentemente pubblicato. Nei prossimi giorni verrà annunciata la data del recupero». El Comité de Competición ha resuelto ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Il maltempo si abbatte sulla Spagna e costringe laa rinviare la gara tra: ecco la nota sulla partita Unadisi è abbattuta sulla Spagna e laè stata costretta a rinviareprevista oggi alle 16.15. Ecco il comunicato. «Il Comitato di Competizione ha deciso di sospendere la partita tradi oggi dopo la richiesta dellaper i motivi esposti nel comunicato stampa recentemente pubblicato. Nei prossimi giorni verrà annunciata la data del recupero». El Comité de Competición ha resuelto ...

gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: La tempesta di neve che ha colpito Madrid ha costretto la Liga a rinviare Atletico Madrid-Athletic Bilbao ????????? #LaLiga… - Eurosport_IT : La tempesta di neve che ha colpito Madrid ha costretto la Liga a rinviare Atletico Madrid-Athletic Bilbao ?????????… - Fprime86 : RT @SkySport: Tempesta Filomena in Spagna: rinviata Atletico Madrid-Athletic Bilbao. La situazione - sportli26181512 : Tempesta Filomena in Spagna: rinviata Atletico Madrid-Athletic Bilbao. La situazione: La tempesta di neve Filomena… - SkySport : Tempesta Filomena in Spagna: rinviata Atletico Madrid-Athletic Bilbao. La situazione -