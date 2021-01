Liga | il Siviglia batte la Sociedad 3-2

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 9 gennaio 2021) Finisce 3-2 per ill’anticipo della 18° giornata di. Gli andalusi agganciano così proprio la, al termine di una partita ricca di gol e di emozioni. Ci pensa En Nesryri con una tripletta, menzione speciale per la rete vittoria con una percussione in solitaria, a mantenere le distanze con la squadra di Alguacil, capace di raggiungere due volte il pareggio con un clamoroso autogol di Diego Carlos prima, e con Isak dopo. Foto: Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.