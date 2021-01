Liga | Granada-Barcellona 0-4 | la coppia Messi-Griezmann fa sorridere Koeman La classifica aggiornata…

Leggi su mediagol

(Di sabato 9 gennaio 2021) Zero a quattro, è questo il risultato finale divalido per l'anticipo di.Spagna, Guardiola escluso dalla chat whatsapp di “’92”: Santiago Canizares chiarisce la situazioneVittoria schiacciante e convincente per gli uomini di: la gara è stata decisa dalla, entrambi andati a segno per due volte. Il francese abilissimo ad aprire prima ed a chiudere poi il match con un gol di controbalzo letteralmente sensazionale; all'argentino il plauso di aver messo la sua firma grazie ad un euro-gol e ad una punizione dal limite d'aria. I Blaugrana continuano dunque la propria corsa verso il tassello più alto dellaoccupato momentaneamente dall'Atletico Madrid del Cholo ...