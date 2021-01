Liga: Atletico Madrid-Athletic Bilbao rinviata per una bufera di neve (Di sabato 9 gennaio 2021) Il match tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao, valevole per la diciottesima giornata di Liga 2020/2021, è stato rinviato a causa della forte bufera di neve che ha colpito anche la capitale spagnola, oltre che una discreta parte della penisola iberica. Il calcio d’inizio dell’incontro era previsto alle ore 16:15 al Wanda Metropolitano. Uno dei problemi causati dal maltempo è stata l’impossibilità per gli ospiti di arrivare a Madrid. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Il match tra, valevole per la diciottesima giornata di2020/2021, è stato rinviato a causa della fortediche ha colpito anche la capitale spagnola, oltre che una discreta parte della penisola iberica. Il calcio d’inizio dell’incontro era previsto alle ore 16:15 al Wanda Metropolitano. Uno dei problemi causati dal maltempo è stata l’impossibilità per gli ospiti di arrivare a. SportFace.

